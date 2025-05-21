Chemin de la mémoire du Grand Prix ACF 1922 Duppigheim Bas-Rhin

Parcours de 20km avec 6 étapes (+ la plaque du départ officiel) retraçant l’histoire du Grand Prix ACF 1922 au départ de Duppigheim. Deux véhicules Bugatti étaient dans le Top 3 de la course de vitesse.

20km course with 6 stages (+ official start plaque) retracing the history of the 1922 ACF Grand Prix, starting in Duppigheim. Two Bugatti vehicles were in the Top 3 of the speed race.

20 km lange Strecke mit 6 Etappen (+ die offizielle Startplakette), die die Geschichte des Grand Prix ACF 1922 mit Start in Duppigheim nachzeichnet. Zwei Bugatti-Fahrzeuge waren unter den Top 3 des Geschwindigkeitsrennens.

Un percorso di 20 km con 6 tappe (+ la targa di partenza ufficiale) che ripercorre la storia del Gran Premio ACF del 1922, con partenza da Duppigheim. Due veicoli Bugatti si sono piazzati nella Top 3 della gara di velocità.

Un recorrido de 20 km con 6 etapas (+ la placa de salida oficial) que repasa la historia del Gran Premio ACF de 1922, con salida en Duppigheim. Dos vehículos Bugatti estuvieron en el Top 3 de la carrera de velocidad.

