Chemin de la Mémoire La Londe les Maures 1942 1944 La Londe-les-Maures Var

Chemin de la Mémoire La Londe les Maures 1942 1944 83250 La Londe-les-Maures Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le comité du Souvenir Français de La Londe les Maures en partenariat avec la commune, propose un cheminement libre qui rappelle l’occupation du village de 1942 à 1944, l’engagement et le sacrifice de ses habitants et sa libération le 17 août 1944.

English : Memory Lane La Londe les Maures 1942 1944

The committee of the Souvenir Français of La Londe les Maures, in partnership with the commune, proposes a free path that recalls the occupation of the village from 1942 to 1944, the commitment and sacrifice of its inhabitants and its liberation on 17 August 1944.

Deutsch : Weg der Erinnerung La Londe les Maures 1942 1944

Das Komitee des Souvenir Français von La Londe les Maures schlägt in Partnerschaft mit der Gemeinde einen freien Weg vor, der an die Besetzung des Dorfes von 1942 bis 1944, den Einsatz und das Opfer seiner Bewohner und seine Befreiung am 17. August 1944 erinnert.

Italiano :

Il comitato del Souvenir Français di La Londe les Maures, in collaborazione con il comune, propone un percorso libero che ricorda l’occupazione del villaggio dal 1942 al 1944, l’impegno e il sacrificio dei suoi abitanti e la sua liberazione il 17 agosto 1944.

Español :

El comité del Souvenir Français de La Londe les Maures, en colaboración con el municipio, propone un recorrido libre que recuerda la ocupación del pueblo de 1942 a 1944, el compromiso y el sacrificio de sus habitantes y su liberación el 17 de agosto de 1944.

