Chemin de la Touche aux Ânes Saint-Léger-de-Linières Maine-et-Loire

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Chemin de la Touche aux Ânes 49170 Saint-Léger-de-Linières Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 10960.0 Tarif :
Cheminez au travers du bocage liniérois sur un sentier marquant le passage à la chapelle de la Touche aux Ânes.
+33 2 41 39 55 36
English :
Walk through the Liniere bocage on a path marking the passage to the Touche aux Ânes chapel.
Deutsch :
Wandern Sie durch die Bocage Liniérois auf einem Pfad, der den Übergang zur Kapelle von Touche aux Ânes markiert.
Italiano :
Attraversate i campi coltivati a siepe di Liegi su un sentiero che segna il passaggio alla cappella di La Touche aux Ânes.
Español :
Atraviese los setos de las granjas de Lieja por un sendero que marca el paso hacia la capilla de La Touche aux Ânes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Anjou tourime