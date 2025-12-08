Chemin de la Touche aux Ânes Saint-Léger-de-Linières Maine-et-Loire

Chemin de la Touche aux Ânes

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Chemin de la Touche aux Ânes 49170 Saint-Léger-de-Linières Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 10960.0 Tarif :

Cheminez au travers du bocage liniérois sur un sentier marquant le passage à la chapelle de la Touche aux Ânes.

+33 2 41 39 55 36

English :

Walk through the Liniere bocage on a path marking the passage to the Touche aux Ânes chapel.

Deutsch :

Wandern Sie durch die Bocage Liniérois auf einem Pfad, der den Übergang zur Kapelle von Touche aux Ânes markiert.

Italiano :

Attraversate i campi coltivati a siepe di Liegi su un sentiero che segna il passaggio alla cappella di La Touche aux Ânes.

Español :

Atraviese los setos de las granjas de Lieja por un sendero que marca el paso hacia la capilla de La Touche aux Ânes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Anjou tourime