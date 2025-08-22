Chemin de l’Abbaye Corneville-sur-Risle Eure

Chemin de l’Abbaye

Chemin de l’Abbaye 27500 Corneville-sur-Risle Eure Normandie

Durée : 120 Distance : 7700.0

Sur les coteaux de la Risle, entre bocage et forêt, ce circuit offre de superbes panoramas sur cette vallée verdoyante. A mi-chemin au lieu-dit la Vieille Vallée, le paysage mixe la Normandie des chemins creux et les Vosges forestières. Au départ, dans le village, l’ancienne abbaye rappelle discrètement la légende des Cloches de Corneville qui inspira la célèbre opérette de Robert Planquette.

+33 2 32 41 08 21

English : Chemin de l’Abbaye

In the hills along the Risle river, between pastures and woodlands, this walk offers beautiful panoramic views over this verdant valley. Halfway, in the hamlet called Vieille Vallée, the landscape combines Norman holloways and Vosgian forests. At the start, in the village, the former abbey reminds us of the legend of the bells of Corneville that inspired Robert Planquette’s famous comic opera.

Deutsch :

An den Hängen des Risle-Flusses, zwischen Heckenlandschaft und Wald, bietet dieser Rundweg herrliche Panoramablicke auf dieses grüne Tal. Auf halbem Weg am Ort Vieille Vallée vermischt die Landschaft die Normandie der Hohlwege mit den waldreichen Vogesen. Am Anfang im Dorf erinnert die alte Abtei diskret an die Legende der Cloches de Corneville, die die berühmte Operette von Robert Planquette inspirierte.

Italiano :

Sulle colline della Risle, tra bocage e foresta, questo circuito offre panorami superbi su questa verde valle. A metà del percorso, in una località chiamata La Vieille Vallée, il paesaggio è un misto tra la Normandia dei vicoli incassati e la foresta dei Vosgi. All’inizio, nel villaggio, l’antica abbazia ricorda con discrezione la leggenda delle Campane di Corneville che ha ispirato la famosa operetta di Robert Planquette.

Español :

En las laderas del Risle, entre bocage y bosque, este circuito ofrece magníficos panoramas sobre este verde valle. A mitad de la ruta, en un lugar llamado La Vieille Vallée, el paisaje es una mezcla de la Normandía de las callejuelas hundidas y el bosque de los Vosgos. Al principio, en el pueblo, la antigua abadía recuerda discretamente la leyenda de las Campanas de Corneville que inspiró la famosa opereta de Robert Planquette.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme