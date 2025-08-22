Chemin de l’Allée des Granges Sainte-Opportune-la-Mare Eure

Chemin de l’Allée des Granges

Chemin de l’Allée des Granges 27680 Sainte-Opportune-la-Mare Eure Normandie

Durée : 80 Distance : 5200.0 Tarif :

Dans une ancienne boucle de la Seine, ce circuit découvre de somptueux panoramas sur le Marais-Vernier et la Grand Mare, un vaste plan d’eau naturel classé réserve cynégétique nationale. En chemin se dévoile une belle collection de chaumières, dont un ravissant colombier Renaissance. Pour remonter, la côte est rude mais l’intérêt de la balade mérite bien ce petit effort !

+33 2 32 57 32 23

English : Chemin de l’Allée des Granges

In a former meander of the river Seine, this walk offers stunning panoramic views over the Marais-Vernier and its Grand Mare, a large natural lake listed national hunting reserve. You will also be able to see thatched cottages and a beautiful Renaissance dovecote along the way. To walk back up, the slope is steep but the walk and views are worth the effort!

Deutsch :

In einer ehemaligen Seine-Schleife bietet dieser Rundweg prächtige Panoramen auf das Marais-Vernier und den Grand Mare, eine große natürliche Wasserfläche, die zum nationalen Jagdreservat erklärt wurde. Unterwegs offenbart sich eine schöne Sammlung von Reetdachhäusern, darunter ein bezaubernder Renaissance-Taubenschlag. Um wieder nach oben zu gelangen, ist die Steigung zwar steil, aber das Interesse an der Wanderung verdient diese kleine Anstrengung!

Italiano :

In un’antica ansa della Senna, questo circuito offre sontuose viste sul Marais-Vernier e sul Grand Mare, un vasto specchio d’acqua naturale classificato come riserva nazionale di caccia. Lungo il percorso si scopre una bella collezione di casette con il tetto di paglia, tra cui una deliziosa colombaia rinascimentale. La salita di ritorno è dura, ma l’interesse della passeggiata vale lo sforzo!

Español :

En un antiguo bucle del Sena, este circuito ofrece suntuosas vistas del Marais-Vernier y del Grand Mare, una vasta masa de agua natural clasificada como reserva nacional de caza. A lo largo del camino, se descubre una bonita colección de casas de campo con techo de paja, incluido un encantador palomar renacentista. La subida de vuelta a la colina es dura, pero el interés del paseo merece la pena

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme