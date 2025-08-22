Chemin de l’Arboretum Ingrannes Loiret

Chemin de l’Arboretum A pieds

Chemin de l’Arboretum Place du bourg 45450 Ingrannes Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 6500.0 Tarif :

Ingrannes est une clairière en forêt d’Orléans. On s’y promène avec délice pour découvrir les étangs, les chênes centenaires, l’Arboretum des Grandes Bruyères et peut-être au détour d’un chemin une biche, un cerf…

To the Arboretum

Ingrannes is set in a clearing of the Orléans forest. A lovely place to wander about amid the lakes and age-old oaks, the Arboretum des Grandes Bruyères is also home to deer and other wildlife…

Deutsch

Ingrannes ist eine Lichtung im Wald von Orléans. Hier kann man herrlich spazieren gehen, um die Teiche, die hundertjährigen Eichen, das Arboretum des Grandes Bruyères und vielleicht hinter der nächsten Wegbiegung eine Hirschkuh oder einen Hirsch zu entdecken…

Italiano

Ingrannes è una radura nella foresta di Orléans. Potrete passeggiare con piacere alla scoperta degli stagni, delle querce centenarie, dell’Arboretum des Grandes Bruyères e forse alla curva del sentiero una cerva, un cervo…

Español

Ingranne es el nombre que recibe un claro del bosque de Orleans. Es un placer pasear por este claro y contemplar los estanques, los robles centenarios, el arboreto Arboretum des Grandes Bruyères y, con suerte, avistar algún ciervo en cualquier recodo del camino.

