Chemin de Mémoire de Saint-Julien-les-Villas Saint-Julien-les-Villas Aube

Chemin de Mémoire de Saint-Julien-les-Villas

Chemin de Mémoire de Saint-Julien-les-Villas 10800 Saint-Julien-les-Villas Aube Grand Est

Durée : 60 Distance : 3709.0 Tarif :

Ce chemin de mémoire est la concrétisation d’un projet initié par les commissions Politique de la Ville et Citoyenneté de la commune de Saint-Julien-les-Villas. Il a été réalisé par des personnes de bonne volonté tant du Conseil Municipal que de Sancéennes et Sancéens qui ont désiré s ‘investir dans ce travail .

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English :

Any walker along this path will take a leap back in history thanks to the various markers installed along the loop!

Deutsch :

Dieser Erinnerungsweg ist die Konkretisierung eines Projekts, das von den Ausschüssen Stadtpolitik und Bürgerschaft der Gemeinde Saint-Julien-les-Villas initiiert wurde. Er wurde von Personen guten Willens sowohl aus dem Gemeinderat als auch von Sancéennes und Sancéens, die sich an dieser Arbeit beteiligen wollten, realisiert.

Italiano :

Chiunque percorra questo sentiero potrà fare un passo indietro nella storia grazie ai vari segnalatori installati lungo l’anello!

Español :

Cualquier caminante que recorra este sendero podrá dar un paso atrás en la historia gracias a los diversos marcadores instalados a lo largo del bucle

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-04-16 par Aube en Champagne Attractivité