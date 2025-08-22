Chemin de mémoires Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Chemin de mémoires Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère vendredi 1 mai 2026.
Chemin de mémoires Marche nordique Très facile
Chemin de mémoires Parking de la Mairie 48110 Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère Occitanie
Durée : 90 Distance : 2175.0 Tarif :
Un sentier pour découvrir la vie du village de Sainte-Croix-Vallée-Française dans les années 1930.
Très facile
http://www.cevennes-montlozere.com/ +33 4 66 45 81 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A trail to discover life in the village of Sainte-Croix-Vallée-Française in the 1930s.
Deutsch :
Ein Pfad, um das Leben im Dorf Sainte-Croix-Vallée-Française in den 1930er Jahren zu entdecken.
Italiano :
Un percorso per scoprire la vita nel villaggio di Sainte-Croix-Vallée-Française negli anni Trenta.
Español :
Un sendero para descubrir la vida en el pueblo de Sainte-Croix-Vallée-Française en los años treinta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère