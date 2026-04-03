Chemin de Patrimoine: Parcours #4 Entre Save et Lieuze Montadet, Garravet, Saint-lizier du Planté, Montpezat, Laymont, Montégut-savès et Puylausic Samatan Gers

Chemin de Patrimoine: Parcours #4 Entre Save et Lieuze Montadet, Garravet, Saint-lizier du Planté, Montpezat, Laymont, Montégut-savès et Puylausic

Chemin de Patrimoine: Parcours #4 Entre Save et Lieuze Montadet, Garravet, Saint-lizier du Planté, Montpezat, Laymont, Montégut-savès et Puylausic 15 Place de la fontaine 32130 Samatan Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

A faire en voiture ! Le territoire du Savès regorge de pépites cachées, de lieux insoupçonnés et d’histoires méconnues que les Chemins de patrimoine vous proposent de (re)découvrir !

https://www.tourisme-saves.com/ +33 5 62 62 55 40

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English :

To be done by car! The Savès region is full of hidden nuggets, unsuspected places and little-known stories that the Heritage Trails invite you to (re)discover!

Deutsch :

Mit dem Auto zu machen! Das Gebiet von Savès ist reich an versteckten Nuggets, unvermuteten Orten und unbekannten Geschichten, die Sie auf den Chemins de patrimoine (Wegen des Kulturerbes) (neu) entdecken können!

Italiano :

Da fare in auto! La regione del Savès è piena di pepite nascoste, di luoghi insospettabili e di storie poco conosciute che i sentieri del patrimonio vi invitano a (ri)scoprire!

Español :

¡Para hacer en coche! La región de Savès está llena de pepitas escondidas, lugares insospechados e historias poco conocidas que las Rutas del patrimonio le invitan a (re)descubrir

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme