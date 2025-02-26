Chemin de randonnée nordique la fontaine ferry Xonrupt-Longemer Vosges

Chemin de randonnée nordique la fontaine ferry (Extrémité du Chemin des Gouttridos par Gérardmer) 88400 Xonrupt-Longemer Vosges Grand Est

Itinéraire balisé facile été / hiver faisant un aller retour de 3km en tout et empruntant un tronçon de la Voie Douce du Cerceneux Marion au départ du parking de la Fonatine Ferry (accès uniquement possible par Gérardmer en hiver).

+33 3 29 63 07 24

English :

Easy summer/winter signposted itinerary with a 3km round trip, following a section of the Voie Douce du Cerceneux Marion from the Fonatine Ferry parking lot (access only possible via Gérardmer in winter).

Deutsch :

Markierte leichte Sommer-/Winterroute, die insgesamt 3 km hin und zurück führt und einen Abschnitt der Voie Douce du Cerceneux Marion ab dem Parkplatz Fonatine Ferry nutzt (Zugang im Winter nur über Gérardmer möglich).

Italiano :

Un percorso estivo/invernale facile e segnalato, per un totale di 3 km andata e ritorno, che segue un tratto della Voie Douce du Cerceneux Marion dal parcheggio del traghetto di Fonatine (accesso possibile solo via Gérardmer in inverno).

Español :

Itinerario señalizado fácil de verano/invierno con un recorrido total de ida y vuelta de 3 km, siguiendo un tramo de la Voie Douce du Cerceneux Marion desde el aparcamiento del transbordador de Fonatine (acceso sólo posible por Gérardmer en invierno).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-26 par Système d’information touristique Lorrain