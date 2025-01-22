Chemin de Saint-Jacques de Compostelle de Wissembourg à Walbourg Wissembourg Bas-Rhin

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle de Wissembourg à Walbourg rue Robert Schumann 67160 Wissembourg Bas-Rhin Grand Est

Durée : 480 Distance : 27000.0 Tarif :

Première étape du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle entre Wissembourg et Walbourg. Cheminer sur ce chemin aux paysages variés, qui alternent entre monts et vallons, forêts et vignobles, est un pur bonheur. Les villages traversés aux maisons à colombages ont su conserver leur authenticité alsacienne. Vous y rencontrerez de nombreuses églises, monuments historiques qui font la richesse de notre patrimoine régional.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

First stage of the Pilgrim’s Way to Santiago de Compostela between Wissembourg and Walbourg. The varied landscapes of this route, which alternates between hills and valleys, forests and vineyards, are a pure delight. The villages you pass through, with their half-timbered houses, have preserved their authentic Alsatian character. You’ll come across many of the churches and historic monuments that make up our region’s rich heritage.

Deutsch :

Erste Etappe des Jakobswegs zwischen Wissembourg und Walbourg. Auf diesem Weg mit seinen abwechslungsreichen Landschaften, die sich zwischen Bergen und Tälern, Wäldern und Weinbergen abwechseln, zu wandern, ist ein reines Glück. Die durchquerten Dörfer mit ihren Fachwerkhäusern haben ihre elsässische Authentizität bewahrt. Sie werden auf zahlreiche Kirchen und historische Bauwerke treffen, die den Reichtum unseres regionalen Kulturerbes ausmachen.

Italiano :

La prima tappa del Cammino di Santiago tra Wissembourg e Walbourg. I paesaggi variegati di questo percorso, che alterna colline e valli, foreste e vigneti, sono una vera delizia. I villaggi attraversati, con le loro case a graticcio, hanno conservato il loro autentico carattere alsaziano. Vi imbatterete in molte delle chiese e dei monumenti storici che costituiscono la ricchezza del nostro patrimonio regionale.

Español :

Primera etapa del Camino de Santiago entre Wissembourg y Walbourg. Los variados paisajes de esta ruta, que alterna colinas y valles, bosques y viñedos, son una auténtica delicia. Los pueblos que atraviesa, con sus casas de entramado de madera, han conservado su auténtico carácter alsaciano. Encontrará numerosas iglesias y monumentos históricos que constituyen la riqueza de nuestro patrimonio regional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Système d’informations touristique Alsace