Chemin des 3 Calvaires Asnières Eure

Chemin des 3 Calvaires

Chemin des 3 Calvaires 27260 Asnières Eure Normandie

Durée : 150 Distance : 9500.0 Tarif :

Dans le Pays d’Auge, au bord des rivières de la Calonne et de l’Abbesse, les chemins sont généralement creux, encadrés de talus et de haies vives traditionnelles. Ce circuit sans grande difficulté traverse des sites superbes, comme le Haras de Piencourt ou le joli village de Bailleul-la-Vallée. Chaumières, maisons en colombage, rivières, verdure… voici une plongée dans cette Normandie que l’on aime tant.

English : Chemin des 3 Calvaires

In the Pays d’Auge, on the banks of the river Calonne and river Abbesse, there usually are holloways, bordered by banks and traditional informal hedges. This easy walk crosses splendid sites such as the Haras de Piencourt stud farm and the pretty village of Bailleul-la-Vallée. Thatched cottages, half-timbered houses, rivers, plants, etc.: immerse yourself in this beloved Normandy.

Deutsch :

Im Pays d’Auge, an den Flüssen Calonne und Abbesse, sind die Wege meist hohl und werden von Böschungen und traditionellen lebenden Hecken eingerahmt. Dieser Rundweg ohne große Schwierigkeiten führt durch wunderschöne Orte wie das Gestüt Haras de Piencourt oder das hübsche Dorf Bailleul-la-Vallée. Reetdachhäuser, Fachwerkhäuser, Flüsse, Grünflächen… Hier tauchen Sie ein in die Normandie, die wir so sehr lieben.

Italiano :

Nel Pays d’Auge, sulle rive dei fiumi Calonne e Abbesse, i sentieri sono generalmente cavi, incorniciati da argini e siepi tradizionali. Questo percorso, non molto difficile, attraversa alcuni siti superbi, come l’Haras de Piencourt o il grazioso villaggio di Bailleul-la-Vallée. Casette di paglia, case a graticcio, fiumi, verde… ecco un tuffo in questa Normandia che amiamo tanto.

Español :

En el Pays d’Auge, en las orillas de los ríos Calonne y Abbesse, los caminos son generalmente huecos, enmarcados por terraplenes y setos tradicionales. Esta ruta, que no es muy difícil, pasa por algunos lugares magníficos, como el Haras de Piencourt o el bonito pueblo de Bailleul-la-Vallée. Cabañas con techo de paja, casas con entramado de madera, ríos, vegetación… he aquí una inmersión en esta Normandía que tanto nos gusta.

