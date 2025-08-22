Chemin des 4 Gués Saint-Siméon Eure

Chemin des 4 Gués

Chemin des 4 Gués 27560 Saint-Siméon Eure Normandie

Durée : 135 Distance : 9500.0 Tarif :

Dans la tranquille vallée du Sébec, petite rivière sauvage qui coule vers la Risle, le chemin balisé révèle un paysage de bocage bien préservé ses haies d’arbres taillés en têtards et ses talus dessinant des chemins creux. Cet itinéraire très vallonné franchit 4 fois la rivière sur des passerelles ou à gué. Pour affronter les cailloux et l’eau, mieux vaut prévoir de bonnes chaussures !

+33 2 32 56 02 39

English : Chemin des 4 Gués

In the peaceful Sébec valley, a small wild river that flows towards the Risle river, the waymarked path reveals an unspoilt bocage landscape: banks surmounted by hedgerows with pollarded trees which create holloways. This very hilly walk crosses the river four times thanks to footbridges or fords. You’d better wear good walking shoes to tackle the water and the stones!

Deutsch :

Im ruhigen Tal des Sébec, eines kleinen wilden Flusses, der in Richtung Risle fließt, enthüllt der markierte Weg eine gut erhaltene Heckenlandschaft: seine Hecken mit zu Kopfbäumen geschnittenen Bäumen und seine Böschungen, die Hohlwege zeichnen. Dieser sehr hügelige Weg überquert den Fluss viermal auf Stegen oder durch Furten. Um den Steinen und dem Wasser zu trotzen, sollten Sie gute Schuhe tragen!

Italiano :

Nella tranquilla valle del Sébec, un piccolo fiume selvaggio che scorre verso la Risle, il sentiero segnalato svela un paesaggio di bocage ben conservato: le sue siepi di alberi spogliati e i suoi argini che formano sentieri cavi. Questo itinerario molto collinare attraversa il fiume 4 volte su passerelle o a guado. Per affrontare le pietre e l’acqua, è meglio portare con sé delle buone scarpe!

Español :

En el tranquilo valle del Sébec, un pequeño río salvaje que fluye hacia el Risle, el sendero señalizado revela un paisaje de bocage bien conservado: sus setos de árboles desmochados y sus terraplenes formando caminos huecos. Este itinerario, muy accidentado, cruza el río 4 veces por pasarelas o por vado. Para hacer frente a las piedras y al agua, lo mejor es llevar un buen calzado

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme