Chemin des Amoureux Écaquelon Eure

Chemin des Amoureux

Chemin des Amoureux 27290 Écaquelon Eure Normandie

Durée : 105 Distance : 7300.0 Tarif :

Proche de la vallée de la Risle et bordant la forêt domaniale de Montfort, cette randonnée assez facile dévoile un riche patrimoine avec notamment 3 châteaux. Le paysage très contrasté alterne la forêt, avec notamment 2 belles hêtraies, et la plaine des champs ouverts, en passant par quelques belles sections de bocage qui présentent des arbres têtards de belle dimension.

English : Chemin des Amoureux

Close to the Risle valley, at the edge of the state forest of Montfort, this easy hike reveals a rich heritage which includes three chateaux. The contrasting landscape alternates between forest, with two particularly remarkable beech groves, and plains and open lands, including beautiful bocage areas that feature large pollarded trees.

Deutsch :

In der Nähe des Risle-Tals und am Rande des Staatswaldes von Montfort gelegen, enthüllt diese recht einfache Wanderung ein reiches Kulturerbe mit insbesondere 3 Schlössern. Die kontrastreiche Landschaft wechselt zwischen Wäldern, darunter zwei schöne Buchenwälder, und der Ebene mit offenen Feldern, wobei Sie einige schöne Abschnitte der Heckenlandschaft mit großen Kopfbäumen durchqueren.

Italiano :

Vicino alla valle della Risle e al confine con la foresta demaniale di Montfort, questa escursione abbastanza facile rivela un ricco patrimonio con, in particolare, 3 castelli. Il paesaggio, molto contrastante, alterna la foresta, con in particolare due belle faggete, alla pianura dei campi aperti, passando per alcuni bei tratti di bocage che presentano alberi impollinati di belle dimensioni.

Español :

Cerca del valle de Risle y bordeando el bosque estatal de Montfort, esta caminata bastante fácil revela un rico patrimonio con, en particular, 3 castillos. El paisaje, muy contrastado, alterna entre el bosque, con 2 hermosos hayedos, y la llanura de campos abiertos, pasando por algunos hermosos tramos de bocage que presentan árboles desmochados de hermosas dimensiones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme