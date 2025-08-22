Chemin des Ânes Gerberoy Oise

Chemin des Ânes En VTT Difficile

Chemin des Ânes Parking communautaire, rue du Faubourg Saint Jean 60380 Gerberoy Oise Hauts-de-France

Durée : 220 Distance : 13800.0 Tarif :

Ce parcours au départ de l’un des plus beaux villages de France, Gerberoy sillonne dans la jolie vallée du Thérain.

Difficile

English : Chemin des Ânes

Starting from one of the most beautiful villages in France, Gerberoy criss-crosses the pretty Thérain valley.

Deutsch : Chemin des Ânes

Diese Strecke, die in einem der schönsten Dörfer Frankreichs, Gerberoy, beginnt, verläuft durch das hübsche Tal des Flusses Thérain.

Italiano :

Questo percorso, che parte da uno dei villaggi più belli della Francia, Gerberoy, si snoda attraverso la splendida valle del Thérain.

Español : Chemin des Ânes

Esta ruta parte de uno de los pueblos más bellos de Francia, Gerberoy, y serpentea por el hermoso valle de Thérain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par SIM Hauts-de-France