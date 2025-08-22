Chemin des Châteaux Lovagny Haute-Savoie
Chemin des Châteaux
Chemin des Châteaux 1403-1185 Route des Gorges 74330 Lovagny Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Cette promenade familiale située dans le secteur de Pontverre à Lovagny vous propose de découvrir cinq châteaux qui constituaient un ensemble défensif féodal remarquable.
English :
This family walk located in the area of Pontverre in Lovagny offers you to discover five castles that made up a remarkable feudal defensive ensemble.
Deutsch :
Dieser Familienspaziergang in der Gegend von Pontverre in Lovagny führt Sie zu fünf Schlössern, die eine bemerkenswerte feudale Verteidigungsanlage bildeten.
Italiano :
Questa passeggiata per famiglie nella zona di Pontverre a Lovagny vi offre l’opportunità di scoprire cinque castelli che costituivano un notevole complesso difensivo feudale.
Español :
Este paseo familiar en la zona de Pontverre, en Lovagny, le ofrece la oportunidad de descubrir cinco castillos que formaban un notable complejo defensivo feudal.
