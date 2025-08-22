Chemin des Châteaux Lovagny Haute-Savoie

Chemin des Châteaux

Chemin des Châteaux 1403-1185 Route des Gorges 74330 Lovagny Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette promenade familiale située dans le secteur de Pontverre à Lovagny vous propose de découvrir cinq châteaux qui constituaient un ensemble défensif féodal remarquable.

English :

This family walk located in the area of Pontverre in Lovagny offers you to discover five castles that made up a remarkable feudal defensive ensemble.

Deutsch :

Dieser Familienspaziergang in der Gegend von Pontverre in Lovagny führt Sie zu fünf Schlössern, die eine bemerkenswerte feudale Verteidigungsanlage bildeten.

Italiano :

Questa passeggiata per famiglie nella zona di Pontverre a Lovagny vi offre l’opportunità di scoprire cinque castelli che costituivano un notevole complesso difensivo feudale.

Español :

Este paseo familiar en la zona de Pontverre, en Lovagny, le ofrece la oportunidad de descubrir cinco castillos que formaban un notable complejo defensivo feudal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme