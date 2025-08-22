Chemin des deux pinsons Saint-Ouen-sur-Gartempe Haute-Vienne

Chemin des deux pinsons A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Chemin des deux pinsons 87300 Saint-Ouen-sur-Gartempe Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Difficulté moyenne

https://www.visitlimousin.com/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chemin des deux pinsons

Deutsch : Chemin des deux pinsons

Italiano :

Español : Chemin des deux pinsons

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine