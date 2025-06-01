Chemin des Ecoliers Lyons-la-Forêt Eure

Chemin des Ecoliers Lyons-la-Forêt Eure vendredi 1 août 2025.

Chemin des Ecoliers

Chemin des Ecoliers 27480 Lyons-la-Forêt Eure Normandie

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

Nichée au coeur du massif forestier de Lyons, la commune de Lyons-la-Forêt est labellisée Plus Beau Village de France .

Construites autour d’une halle du XVIIIe siècle, de superbes maisons à colombages confèrent à ce village un charme empli de quiètude.

Idéal à pratiquer en famille, le sentier des Ecoliers invite à plonger au coeur de la petite cité, entre patrimoine, charme de l’architecture normande et beauté sauvage de la forêt.

+33 2 32 49 31 65

English : Chemin des Ecoliers

Nestled in the heart of the forest of Lyons, the town of Lyons-la-Forêt was awarded the label « Most Beautiful Village in France ».

Built around an 18th century covered market, beautiful half-timbered houses give a quiet charm to the village.

Ideal for a family walk, the Sentier des Ecoliers (Pupils’ Path) invites visitors to delve into the heart of this little city with its heritage sites, charming Norman architecture and the wild beauty of the forest.

Deutsch :

Die Gemeinde Lyons-la-Forêt liegt im Herzen des Waldmassivs von Lyons und trägt das Label « Plus Beau Village de France »

Die wunderschönen Fachwerkhäuser, die um eine Markthalle aus dem 18. Jahrhundert herum errichtet wurden, verleihen dem Dorf einen ruhigen Charme

Der Pfad der Schulkinder ist ideal für Familien und lädt dazu ein, in das Herz der kleinen Stadt einzutauchen, zwischen Kulturerbe, dem Charme der normannischen Architektur und der wilden Schönheit des Waldes.

Italiano :

Immerso nel cuore della foresta di Lione, Lyons-la-Forêt è stato insignito del titolo di « Villaggio più bello di Francia ».

Costruito intorno a una sala del mercato del XVIII secolo, le superbe case a graticcio conferiscono a questo villaggio un fascino tranquillo.

Il « sentier des Ecoliers » (sentiero degli scolari) è una gita ideale per le famiglie, che vi porterà nel cuore della cittadina, dove scoprirete il suo patrimonio, il fascino dell’architettura normanna e la bellezza selvaggia della foresta.

Español :

Enclavado en el corazón del bosque de Lyon, Lyons-la-Forêt ha sido galardonado con el título de « Pueblo más bonito de Francia ».

Construido en torno a un mercado del siglo XVIII, las magníficas casas con entramado de madera confieren a este pueblo un encanto tranquilo.

El « sentier des Ecoliers » (sendero de los escolares) es una excursión familiar ideal que le llevará al corazón de la pequeña ciudad, donde descubrirá su patrimonio, el encanto de la arquitectura normanda y la belleza salvaje del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme