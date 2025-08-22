Chemin des Lavandières Pommiers Indre
Chemin des Lavandières Pommiers Indre vendredi 1 mai 2026.
Chemin des Lavandières A pieds
Chemin des Lavandières Place de l’Église 36190 Pommiers Indre Centre-Val de Loire
Durée : 195 Distance : 12500.0 Tarif :
Partez à la découverte de ce sentier, entre château, maison-forte et lavoirs.
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/297114-chemin-des-lavandieres +33 2 54 47 43 69
English :
Discover this path, between castle, fortified house and wash houses.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf diesem Pfad zwischen Schloss, Festungshaus und Waschhäusern.
Italiano :
Scoprite questo percorso, tra castello, casa fortificata e lavatoi.
Español :
Descubre este camino, entre castillo, casa fortificada y lavaderos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire