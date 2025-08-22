Chemin des Lavandières Pommiers Indre

Chemin des Lavandières A pieds

Chemin des Lavandières Place de l’Église 36190 Pommiers Indre Centre-Val de Loire

Durée : 195 Distance : 12500.0 Tarif :

Partez à la découverte de ce sentier, entre château, maison-forte et lavoirs.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/297114-chemin-des-lavandieres +33 2 54 47 43 69

English :

Discover this path, between castle, fortified house and wash houses.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf diesem Pfad zwischen Schloss, Festungshaus und Waschhäusern.

Italiano :

Scoprite questo percorso, tra castello, casa fortificata e lavatoi.

Español :

Descubre este camino, entre castillo, casa fortificada y lavaderos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire