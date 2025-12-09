Chemin des libellules Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Chemin des libellules

Chemin des libellules Base de loisirs 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Belle promenade à la découverte du Fleuve Loire et de la faune qui vit dans ce milieu naturel à préserver.

http://www.stjust-strambert.fr/ +33 4 77 52 48 53

English :

A beautiful walk to discover the Loire River and the fauna that lives in this natural environment that must be preserved.

Deutsch :

Schöner Spaziergang zur Entdeckung des Loire-Flusses und der Tierwelt, die in diesem schützenswerten Naturraum lebt.

Italiano :

Una bella passeggiata alla scoperta del fiume Loira e della fauna che vive in questo ambiente naturale da preservare.

Español :

Un hermoso paseo para descubrir el río Loira y la fauna que vive en este entorno natural que hay que preservar.

