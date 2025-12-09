Chemin des libellules Saint-Just-Saint-Rambert Loire
Chemin des libellules
Chemin des libellules Base de loisirs 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Belle promenade à la découverte du Fleuve Loire et de la faune qui vit dans ce milieu naturel à préserver.
http://www.stjust-strambert.fr/ +33 4 77 52 48 53
English :
A beautiful walk to discover the Loire River and the fauna that lives in this natural environment that must be preserved.
Deutsch :
Schöner Spaziergang zur Entdeckung des Loire-Flusses und der Tierwelt, die in diesem schützenswerten Naturraum lebt.
Italiano :
Una bella passeggiata alla scoperta del fiume Loira e della fauna che vive in questo ambiente naturale da preservare.
Español :
Un hermoso paseo para descubrir el río Loira y la fauna que vive en este entorno natural que hay que preservar.
