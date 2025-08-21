Chemin des moines La Vieille-Lyre Eure

Chemin des moines

Chemin des moines 3 rue Saint Pierre 27330 La Vieille-Lyre Eure Normandie

Durée : 120 Distance : 6700.0 Tarif :

L’abbaye de Notre Dame de Lyre possédait plusieurs fermes dans la paroisse. Les moines ont probablement parcouru ce chemin pour vaquer à leurs occupations. Le logis abbatial et un mur d’enclos sont encore visibles.

+33 2 32 32 17 17

English : Chemin des moines

The abbey of Notre Dame de Lyre owned several farms in the parish. The monks probably walked this way to go about their business. The abbey house and an enclosure wall are still visible.

Deutsch :

Die Abtei Notre Dame de Lyre besaß mehrere Bauernhöfe in der Gemeinde. Die Mönche sind diesen Weg wahrscheinlich gegangen, um ihren Beschäftigungen nachzugehen. Die Abteibehausung und eine Umfassungsmauer sind noch sichtbar.

Italiano :

L’abbazia di Notre Dame de Lyre possedeva diverse fattorie nella parrocchia. I monaci probabilmente percorrevano questa strada per occuparsi dei loro affari. La casa abbaziale e un muro di cinta sono ancora visibili.

Español :

La abadía de Notre Dame de Lyre poseía varias granjas en la parroquia. Probablemente, los monjes recorrían esta ruta para atender sus asuntos. Todavía son visibles la casa abacial y un muro de cerramiento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme