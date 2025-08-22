Chemin des moulins Lamothe-Fénelon Lot
Chemin des moulins Lamothe-Fénelon Lot vendredi 1 mai 2026.
Chemin des moulins
Chemin des moulins 46300 Lamothe-Fénelon Lot Occitanie
Durée : 255 Distance : 12700.0 Tarif :
Entre Périgord et Quercy, ce circuit vous fera découvrir trois villages dans un paysage rural de grande qualité.
Les moulins à eau sont apparus et se sont développés en Europe au Xe siècle
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Between Périgord and Quercy, this tour takes you through three villages in a high-quality rural landscape.
Watermills first appeared and developed in Europe in the 10th century
Deutsch :
Zwischen Périgord und Quercy führt Sie diese Route durch drei Dörfer in einer ländlichen Landschaft von hoher Qualität.
Wassermühlen entstanden und entwickelten sich in Europa im 10
Italiano :
Tra il Périgord e il Quercy, questo itinerario attraversa tre villaggi immersi in un paesaggio rurale di alta qualità.
I mulini ad acqua sono comparsi e si sono sviluppati in Europa per la prima volta nel X secolo
Español :
Entre Périgord y Quercy, esta ruta le llevará por tres pueblos situados en un paisaje rural de gran calidad.
Los molinos de agua aparecieron y se desarrollaron por primera vez en Europa en el siglo X
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot