Chemin des moulins Lamothe-Fénelon Lot

Chemin des moulins

Chemin des moulins 46300 Lamothe-Fénelon Lot Occitanie

Durée : 255 Distance : 12700.0 Tarif :

Entre Périgord et Quercy, ce circuit vous fera découvrir trois villages dans un paysage rural de grande qualité.

Les moulins à eau sont apparus et se sont développés en Europe au Xe siècle

English :

Between Périgord and Quercy, this tour takes you through three villages in a high-quality rural landscape.

Watermills first appeared and developed in Europe in the 10th century

Deutsch :

Zwischen Périgord und Quercy führt Sie diese Route durch drei Dörfer in einer ländlichen Landschaft von hoher Qualität.

Wassermühlen entstanden und entwickelten sich in Europa im 10

Italiano :

Tra il Périgord e il Quercy, questo itinerario attraversa tre villaggi immersi in un paesaggio rurale di alta qualità.

I mulini ad acqua sono comparsi e si sono sviluppati in Europa per la prima volta nel X secolo

Español :

Entre Périgord y Quercy, esta ruta le llevará por tres pueblos situados en un paisaje rural de gran calidad.

Los molinos de agua aparecieron y se desarrollaron por primera vez en Europa en el siglo X

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot