Chemin des Perdrix Buxy Saône-et-Loire
Chemin des Perdrix Buxy Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Chemin des Perdrix En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
Chemin des Perdrix Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise 71390 Buxy Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9500.0 Tarif :
Vues superbes et variées du village de Buxy et de son vignoble sur fond de plaine chalonnaise.
Difficulté moyenne
https://www.tourisme-sud-cote-chalonnaise.com/bouger.html
English :
Superb and varied views of the village of Buxy and its vineyards against the backdrop of the Chalonnaise plain.
Deutsch :
Wunderschöne und abwechslungsreiche Ausblicke auf das Dorf Buxy und seine Weinberge vor dem Hintergrund der Chalonnaise-Ebene.
Italiano :
Vista superba e variegata del villaggio di Buxy e dei suoi vigneti sullo sfondo della pianura della Chalonnaise.
Español :
Magníficas y variadas vistas del pueblo de Buxy y sus viñedos con la llanura calonesa como telón de fondo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data