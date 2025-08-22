Chemin des Perdrix Buxy Saône-et-Loire

Chemin des Perdrix En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Chemin des Perdrix Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise 71390 Buxy Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9500.0 Tarif :

Vues superbes et variées du village de Buxy et de son vignoble sur fond de plaine chalonnaise.

Difficulté moyenne

https://www.tourisme-sud-cote-chalonnaise.com/bouger.html

English :

Superb and varied views of the village of Buxy and its vineyards against the backdrop of the Chalonnaise plain.

Deutsch :

Wunderschöne und abwechslungsreiche Ausblicke auf das Dorf Buxy und seine Weinberge vor dem Hintergrund der Chalonnaise-Ebene.

Italiano :

Vista superba e variegata del villaggio di Buxy e dei suoi vigneti sullo sfondo della pianura della Chalonnaise.

Español :

Magníficas y variadas vistas del pueblo de Buxy y sus viñedos con la llanura calonesa como telón de fondo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data