Chemin des Perets à VTT Neuf-Marché Seine-Maritime

Chemin des Perets à VTT 76220 Neuf-Marché Seine-Maritime Normandie

Durée : 30 Distance : 4500.0 Tarif :

Un agréable parcours accessible à tous au départ de Neuf-Marché, qui vous fera découvrir les ruines d’un Château fort du XIIème siècle, inscrites aux sites pittoresques du Département de la Seine-Maritime.

Une randonnée paisible à VTT, pour petits et grands !

English : Chemin des Perets à VTT

A pleasant ride, accessible to everyone, leaving from Neuf-Marché and that will take you to explore the ruins of a 12th century castle, listed among the picturesque sites of the Department of Seine-Maritime.

A peaceful mountain biking trail for children and grown-ups!

Deutsch :

Eine angenehme, für alle zugängliche Strecke von Neuf-Marché aus, auf der Sie die Ruinen einer Burg aus dem 12. Jahrhundert entdecken können, die zu den malerischen Stätten des Departements Seine-Maritime gehören

Eine friedliche Mountainbike-Tour für Groß und Klein!

Italiano :

Una piacevole passeggiata accessibile a tutti, partendo da Neuf-Marché, che vi porterà alle rovine di un castello del XII secolo, classificato come sito pittoresco del Dipartimento della Senna-Marittima

Una tranquilla passeggiata in mountain bike per grandi e piccini!

Español :

Un agradable paseo accesible para todos, que parte de Neuf-Marché, y que le llevará a descubrir las ruinas de un castillo del siglo XII, catalogado como lugar pintoresco en el Departamento de Sena-Marítimo

Un tranquilo paseo en bicicleta de montaña para grandes y pequeños

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme