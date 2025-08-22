Chemin des ponts et gués Saint-Grégoire-du-Vièvre Eure
Chemin des ponts et gués Saint-Grégoire-du-Vièvre Eure vendredi 1 mai 2026.
Chemin des ponts et gués
Chemin des ponts et gués 27450 Saint-Grégoire-du-Vièvre Eure Normandie
Durée : 170 Distance : 11400.0 Tarif :
Voici une balade entre bocage et forêt dans la vallée préservée du Vièvre, un terroir authentique en Normandie. Le long d’une ancienne ligne de chemin de fer, d’un ravin d’orage ou à flanc de colline, l’itinéraire offre une succession de panoramas et d’ambiances étonnantes. Le mystère y plane encore à l’image du rébus de l’église…
+33 2 32 56 02 39
English : Chemin des ponts et gués
This is a walk in the middle of fields surrounded by hedgerows and a forest in the unspoilt Vièvre valley, an authentic terroir in Normandy. Along a former railway line, a ravine developed during a rainstorm or on a hillside, the walk offers a succession of panoramic views and surprising atmospheres. Mystery still remains just like the rebus on the church…
Deutsch :
Dies ist eine Wanderung zwischen Heckenlandschaften und Wäldern im unberührten Tal des Vièvre, einem authentischen Landstrich in der Normandie. Entlang einer alten Eisenbahnlinie, einer Gewitterschlucht oder am Hang eines Hügels bietet die Route eine Reihe von Panoramen und erstaunlichen Stimmungen. Das Geheimnis schwebt hier noch über allem, wie das Rebus der Kirche…
Italiano :
Ecco una passeggiata tra bocage e foresta nella valle incontaminata della Vièvre, un’autentica terra di Normandia. Lungo una vecchia linea ferroviaria, in una gola tempestosa o sul fianco di una collina, il percorso offre un susseguirsi di panorami e atmosfere sorprendenti. Il mistero aleggia ancora nell’aria, come il rebus nella chiesa…
Español :
Un paseo entre el bocage y el bosque en el valle preservado del Vièvre, una tierra auténtica en Normandía. A lo largo de una antigua línea de ferrocarril, un barranco tormentoso o en la ladera de una colina, la ruta ofrece una sucesión de panoramas y ambientes sorprendentes. El misterio sigue flotando en el aire, como el rebusque en la iglesia…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme