Chemin des Résistants Anterrieux Cantal
Chemin des Résistants
Chemin des Résistants Place de la Mairie 15110 Anterrieux Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Marchez sur les pas des Résistants dans le Sud du Cantal.
http://musee-anterrieux.fr.st/ +33 4 71 23 59 31
English : Path of the Resistance fighters
Walk in the footsteps of the Resistance in the southern Cantal.
Deutsch : Chemin des Résistants
Wandeln Sie auf den Spuren der Widerstandskämpfer im Süden des Cantal.
Italiano :
Seguite le tracce della Resistenza nel Cantal meridionale.
Español : Chemin des Résistants
Siga las huellas de la Resistencia en el sur del Cantal.
