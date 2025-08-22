Chemin des sculptures Saint-Colomban-des-Villards Savoie

Chemin des sculptures

Chemin des sculptures Hameau du Châtelet 73130 Saint-Colomban-des-Villards Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte de sculptures plus originales les unes que les autres.

+33 4 79 56 24 53

English : Path of the sculptures

Discover sculptures each more original than the next.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise zu den Skulpturen, von denen eine origineller ist als die andere.

Italiano :

Scoprite le sculture più originali.

Español :

Descubra las esculturas más originales.

