Chemin des sources bleues Aizier Eure

Chemin des sources bleues

Chemin des sources bleues 27500 Aizier Eure Normandie

Durée : 120 Distance : 7200.0 Tarif :

En bord de Seine, le Chemin des Sources Bleues relie deux villages typiques de la Routes des Chaumières Aizier et Vieux-Port. Un vestige préhistorique, deux églises, de nombreuses chaumières et les ruines de la chapelle St-Thomas… le patrimoine y est aussi riche que les panoramas sur la Vallée de la Seine sont spectaculaires. Très vallonné, ce circuit se situe essentiellement à l’ombre des bois, avec quelques passages dans les chemins creux du bocage.

English : Chemin des sources bleues

Along the river Seine, the Chemin des Sources Bleues (Blue Streams Trail) links two typical villages of the Thatched Cottage Trail: Aizier and Vieux-Port. A prehistoric site, two churches, numerous thatched cottages and the ruins of St Thomas’ Chapel, etc.: the local heritage is as significant as the views over the Seine valley are stunning. Comprising many hills, this walking trail mostly runs in the shade of the woods, but also follows some parts of the holloways of the hedgerow country.

Deutsch :

Am Ufer der Seine verbindet der Chemin des Sources Bleues zwei typische Dörfer der Routes des Chaumières: Aizier und Vieux-Port. Ein prähistorischer Überrest, zwei Kirchen, zahlreiche Reetdachhäuser und die Ruinen der Kapelle St-Thomas… Das Kulturerbe ist hier ebenso reich wie die Panoramen auf das Seine-Tal spektakulär sind. Die Strecke ist sehr hügelig und verläuft hauptsächlich im Schatten der Wälder, mit einigen Abschnitten in den Hohlwegen der Bocage.

Italiano :

Sulle rive della Senna, il Chemin des Sources Bleues collega due villaggi tipici delle Routes des Chaumières: Aizier e Vieux-Port. Un sito preistorico, due chiese, numerosi cottage con tetto di paglia e le rovine della cappella di San Tommaso… il patrimonio è ricco e la vista sulla valle della Senna è spettacolare. Il percorso è molto collinare e si svolge prevalentemente all’ombra dei boschi, con qualche passaggio nelle cavità del bocage.

Español :

A orillas del Sena, el Chemin des Sources Bleues une dos pueblos típicos de las Routes des Chaumières: Aizier y Vieux-Port. Un yacimiento prehistórico, dos iglesias, numerosas casitas de paja y las ruinas de la capilla de Santo Tomás… el patrimonio es tan rico como espectaculares son las vistas sobre el valle del Sena. El recorrido es muy accidentado y se desarrolla principalmente a la sombra del bosque, con algunos pasajes en las hondonadas del bocage.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme