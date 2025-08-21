Chemin d’interprétation de la tranchée du canal Génelard Saône-et-Loire

Chemin d’interprétation de la tranchée du canal Génelard Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.

Chemin d’interprétation de la tranchée du canal A pieds Facile

Chemin d’interprétation de la tranchée du canal Halte nautique 71420 Génelard Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Facile

 

English :

Deutsch :

Italiano :

Español :

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data