Chemin du Caillou Marais Saint-Étienne-l’Allier Eure

Chemin du Caillou Marais

Chemin du Caillou Marais 27450 Saint-Étienne-l’Allier Eure Normandie

Durée : 90 Distance : 4500.0 Tarif :

Avec ses chemins creux et ses herbages abondants, la vallée de la Véronne illustre parfaitement le paysage typique du bocage normand. Ce circuit court et très vallonné franchit quatre fois la rivière sur des passerelles et la longe à deux reprises. Dans cet univers végétal, l’arbre est roi, surtout les impressionnants têtards de frênes et de charmes qui bordent les talus.

+33 2 32 56 02 39

English : Chemin du Caillou Marais

With its holloways and its abundant pastures, the Véronne valley is the perfect example of typical Norman bocage landscape. This short but very hilly walk crosses the river four times thanks to footbridges and follows its bank twice. In this green setting, tree is king, especially the impressive pollarded hornbeams and ash trees planted on the banks.

Deutsch :

Mit seinen Hohlwegen und üppigem Grasland ist das Tal der Veronne ein perfektes Beispiel für die typische Landschaft der normannischen Bocage. Dieser kurze, sehr hügelige Rundweg überquert den Fluss viermal auf Stegen und führt zweimal an ihm entlang. In dieser Pflanzenwelt ist der Baum König, vor allem die beeindruckenden Kaulquappen aus Eschen und Hainbuchen, die die Böschungen säumen.

Italiano :

Con i suoi sentieri incassati e l’abbondanza di prati, la valle di Véronne è un perfetto esempio del tipico paesaggio del bocage normanno. Questo circuito breve e molto collinare attraversa il fiume quattro volte su passerelle e lo segue due volte. In questo mondo vegetale, gli alberi la fanno da padrone, soprattutto gli imponenti pollard di frassini e carpini che costeggiano le rive.

Español :

Con sus caminos hundidos y sus abundantes praderas, el valle de Véronne ilustra a la perfección el típico paisaje de bocage normando. Este circuito corto y muy accidentado cruza el río cuatro veces por pasarelas y lo sigue dos veces. En este mundo vegetal, los árboles son los reyes, sobre todo los impresionantes troncos de fresno y carpe que bordean las orillas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme