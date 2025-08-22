Chemin du facteur, chemin du vaguemestre Bouconville-Vauclair Aisne
On estime à plusieurs milliards le nombre de lettres échangées pendant plus de 4 ans entre les soldats du front et
leurs familles. Très tôt, le haut commandement militaire comprend que l’échange de courrier permet aux hommes
de tenir le coup plus longtemps. Dans une compagnie, le vaguemestre est sans nul doute l’homme le plus attendu
chaque jour. Au détour des tranchées, bravant le danger, il se doit d’aller porter les nouvelles jusqu’aux premières
lignes.
English :
It is estimated that billions of letters were exchanged over more than four years between the soldiers on the front line and
their families. Early on, the military high command understood that the exchange of mail allowed the men
to hold out longer. In a company, the vagamaster is undoubtedly the most expected man
every single day. As he braves the danger, he has to carry the news from the trenches to the first
lines.
Deutsch :
Schätzungen zufolge wurden über vier Jahre lang mehrere Milliarden Briefe zwischen Frontsoldaten und
ihren Familien geschrieben wurden. Schon früh erkannte das militärische Oberkommando, dass der Briefwechsel die Männer
länger durchhalten können. In einer Kompanie ist der Vaguemestre zweifellos der Mann, der am meisten erwartet wird
jeden Tag. An der Ecke der Schützengräben, der Gefahr trotzend, muss er die Nachrichten bis in die vordersten Reihen bringen
linie zu bringen.
Italiano :
Si stima che siano state scambiate miliardi di lettere tra i soldati al fronte e le loro famiglie per un periodo di oltre quattro anni
le loro famiglie. Molto presto, l’alto comando militare capì che lo scambio epistolare permetteva agli uomini
per durare più a lungo. In un’azienda, il postino è senza dubbio l’uomo più atteso
ogni giorno. Al giro delle trincee, sfidando il pericolo, deve andare a portare la notizia alle prime linee
in prima linea.
Español :
Se calcula que se intercambiaron miles de millones de cartas entre los soldados del frente y sus familias durante más de cuatro años
sus familias. Muy pronto, el alto mando militar comprendió que el intercambio de cartas permitía a los hombres
para durar más tiempo. En una empresa, el cartero es sin duda el hombre más esperado
todos los días. A la vuelta de las trincheras, desafiando el peligro, debe ir a llevar la noticia a las primeras líneas
a las líneas del frente.
