Chemin du facteur, chemin du vaguemestre Bouconville-Vauclair Aisne

Chemin du facteur, chemin du vaguemestre A pieds

Chemin du facteur, chemin du vaguemestre Aire d’accueil de l’abbaye de Vauclair 02860 Bouconville-Vauclair Aisne Hauts-de-France

On estime à plusieurs milliards le nombre de lettres échangées pendant plus de 4 ans entre les soldats du front et

leurs familles. Très tôt, le haut commandement militaire comprend que l’échange de courrier permet aux hommes

de tenir le coup plus longtemps. Dans une compagnie, le vaguemestre est sans nul doute l’homme le plus attendu

chaque jour. Au détour des tranchées, bravant le danger, il se doit d’aller porter les nouvelles jusqu’aux premières

lignes.

English :

It is estimated that billions of letters were exchanged over more than four years between the soldiers on the front line and

their families. Early on, the military high command understood that the exchange of mail allowed the men

to hold out longer. In a company, the vagamaster is undoubtedly the most expected man

every single day. As he braves the danger, he has to carry the news from the trenches to the first

lines.

Deutsch :

Schätzungen zufolge wurden über vier Jahre lang mehrere Milliarden Briefe zwischen Frontsoldaten und

ihren Familien geschrieben wurden. Schon früh erkannte das militärische Oberkommando, dass der Briefwechsel die Männer

länger durchhalten können. In einer Kompanie ist der Vaguemestre zweifellos der Mann, der am meisten erwartet wird

jeden Tag. An der Ecke der Schützengräben, der Gefahr trotzend, muss er die Nachrichten bis in die vordersten Reihen bringen

linie zu bringen.

Italiano :

Si stima che siano state scambiate miliardi di lettere tra i soldati al fronte e le loro famiglie per un periodo di oltre quattro anni

le loro famiglie. Molto presto, l’alto comando militare capì che lo scambio epistolare permetteva agli uomini

per durare più a lungo. In un’azienda, il postino è senza dubbio l’uomo più atteso

ogni giorno. Al giro delle trincee, sfidando il pericolo, deve andare a portare la notizia alle prime linee

in prima linea.

Español :

Se calcula que se intercambiaron miles de millones de cartas entre los soldados del frente y sus familias durante más de cuatro años

sus familias. Muy pronto, el alto mando militar comprendió que el intercambio de cartas permitía a los hombres

para durar más tiempo. En una empresa, el cartero es sin duda el hombre más esperado

todos los días. A la vuelta de las trincheras, desafiando el peligro, debe ir a llevar la noticia a las primeras líneas

a las líneas del frente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-06-23 par Agence Aisne Tourisme