Chemin du Fond du Bois Payrac Lot

Chemin du Fond du Bois

Chemin du Fond du Bois 46350 Payrac Lot Occitanie

Durée : 150 Distance : 8900.0 Tarif :

Au départ de Payrac, de son lavoir couvert et de son château, ce circuit vous fera traverser la vallée de Tournefeuille pour découvrir le petit village de Camy et sa tour carrée à échauguette.

Le lieu-dit “Toulas” qui était autrefois un village, doit son emplacement à la présence inhabituelle d’une petite nappe d’eau à faible profondeur au sommet d’une colline

English :

Starting from Payrac, with its covered wash-house and castle, this tour takes you through the Tournefeuille valley to discover the small village of Camy and its square tower with watchtower.

Toulas?, once a village, owes its location to the unusual presence of a shallow pool of water at the top of a hill

Deutsch :

Ausgehend von Payrac mit seinem überdachten Waschplatz und seinem Schloss führt Sie dieser Rundweg durch das Tal von Tournefeuille zum kleinen Dorf Camy mit seinem quadratischen Turm mit Schaluppe.

Der Ort Toulas, der früher ein Dorf war, verdankt seine Lage dem ungewöhnlichen Vorhandensein eines kleinen, flachen Wasserspiegels auf dem Gipfel eines Hügels

Italiano :

Partendo da Payrac, con il suo lavatoio coperto e il suo castello, questo percorso vi porterà attraverso la valle di Tournefeuille a scoprire il piccolo villaggio di Camy e la sua torre quadrata con torre di guardia.

Toulas, che un tempo era un villaggio, deve la sua posizione all’insolita presenza di uno specchio d’acqua poco profondo in cima a una collina

Español :

Comenzando en Payrac, con su lavadero cubierto y su castillo, esta ruta le llevará a través del valle de Tournefeuille para descubrir el pequeño pueblo de Camy y su torre cuadrada con atalaya.

Toulas, antaño pueblo, debe su ubicación a la insólita presencia de un estanque de agua poco profundo en lo alto de una colina

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot