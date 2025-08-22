Chemin du Rossignol Saint-Philbert-sur-Risle Eure

Chemin du Rossignol

Chemin du Rossignol 27290 Saint-Philbert-sur-Risle Eure Normandie

Durée : 150 Distance : 10200.0 Tarif :

Un patrimoine exceptionnel, des panoramas fréquents sur une vallée verdoyante, des forêts et du bocage ce circuit est celui qui révèle le plus fortement l’identité de la vallée de la Risle et du Pays Risle Estuaire. Il propose une balade dans une Normandie authentique et animée, à l’image du parc du Prieuré, au départ, qui accueille de belles manifestations.

+33 2 32 41 08 21

English : Chemin du Rossignol

Exceptional heritage sites, numerous panoramic views over a lush valley, forests and a bocage landscape: this walk is the one that best reflects the identity of the Risle valley and of the Pays Risle Estuaire. It offers a walk in an authentic and lively Normandy, shown in the Priory Park, the starting point, which also holds great events.

Deutsch :

Ein außergewöhnliches Kulturerbe, häufige Panoramablicke auf ein grünes Tal, Wälder und Bocage: Diese Route ist diejenige, die die Identität des Risle-Tals und des Pays Risle Estuaire am stärksten offenbart. Sie bietet einen Ausflug in eine authentische und lebendige Normandie, wie der Parc du Prieuré am Startpunkt, in dem schöne Veranstaltungen stattfinden.

Italiano :

Un patrimonio eccezionale, frequenti panorami su una valle verde, foreste e bocage: questo circuito è quello che rivela con più forza l’identità della valle del Risle e del Pays Risle Estuaire. Offre una passeggiata in una Normandia autentica e vivace, come il parco Prieuré, all’inizio, che ospita alcuni grandi eventi.

Español :

Un patrimonio excepcional, frecuentes panoramas sobre un valle verde, bosques y bocage: este circuito es el que más revela la identidad del valle de Risle y del Pays Risle Estuaire. Ofrece un paseo por una Normandía auténtica y llena de vida, como el parque del Prieuré, al principio, que alberga grandes eventos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme