CHEMINADES A TRAVERS LANGOGNE Langogne Lozère

CHEMINADES A TRAVERS LANGOGNE Marche nordique Très facile

CHEMINADES A TRAVERS LANGOGNE 15 Bd des Capucins 48300 Langogne Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 3900.0 Tarif :

Après avoir visité notre cité millénaire avec le parcours historique, nous vous proposons de sortir des sentiers battus pour découvrir les petites ruelles, de notre cité au cinq tours, et leurs trésors cachés. En famille, entre amis, ces balades seront l’occasion d’échanger ensemble…

Très facile

http://www.ot-langogne.com/ +33 4 66 69 01 38

English :

After visiting our thousand-year-old city on the historical trail, we invite you to get off the beaten track and discover the little streets and hidden treasures of our city of five towers. Whether you’re with family or friends, these walks are a great opportunity to get to know each other?

Deutsch :

Nachdem Sie unsere tausendjährige Stadt auf dem historischen Rundgang besichtigt haben, schlagen wir Ihnen vor, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und die kleinen Gassen unserer Stadt der fünf Türme und ihre verborgenen Schätze zu entdecken. Ob mit der Familie oder mit Freunden, diese Spaziergänge bieten Ihnen die Gelegenheit, sich gemeinsam auszutauschen

Italiano :

Dopo aver visitato la nostra città millenaria lungo il percorso storico, vi invitiamo a uscire dai sentieri battuti e a scoprire le stradine e i tesori nascosti della nostra città delle cinque torri. Che siate in famiglia o con amici, queste passeggiate saranno un’occasione per stare insieme a voi e ai vostri amici?

Español :

Después de visitar nuestra ciudad milenaria por la ruta histórica, le invitamos a salirse de los caminos trillados y descubrir las callejuelas y los tesoros ocultos de nuestra ciudad de las cinco torres. Ya sea en familia o con amigos, estos paseos le darán la oportunidad de conversar..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par CDT Lozère