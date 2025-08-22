Cherbourg-en-Cotentin < > Le Vast Cherbourg-en-Cotentin Manche

Cherbourg-en-Cotentin < > Le Vast

Cherbourg-en-Cotentin < > Le Vast 50100 Cherbourg-en-Cotentin Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 24000.0 Tarif :

Etape de la Vélomaritime

Depuis la Cité de la Mer, quittez l’agglomération cherbourgeoise vers le sud-est pour ensuite longer La Saire. La rivière vous amènera jusqu’aux cascades du Vast, vestiges des Filatures de coton du XIXe siècles.

English : Cherbourg-en-Cotentin < > Le Vast

Stage of the Vélomaritime

From the Cité de la Mer, leave the Cherbourg area towards the south-east and follow the river Saire. The river will lead you to the cascades of Le Vast, vestiges of the 19th century cotton mills.

Deutsch :

Velomaritime-Etappe

Von der Cité de la Mer aus verlassen Sie den Großraum Cherbourg in südöstlicher Richtung und fahren dann entlang des Flusses La Saire. Der Fluss führt Sie bis zu den Wasserfällen von Le Vast, den Überresten der Baumwollspinnereien aus dem 19.

Italiano :

Tappa della Vélomaritime

Dalla Cité de la Mer, lasciare la zona di Cherbourg a sud-est e seguire il fiume Saire. Il fiume vi porterà alle cascate di Vast, i resti dei mulini di cotone del XIX secolo.

Español :

Etapa del Vélomaritime

Desde la Cité de la Mer, salga de la zona de Cherburgo hacia el sureste y siga el río Saire. El río le llevará a las cascadas de Vast, restos de las fábricas de algodón del siglo XIX.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme