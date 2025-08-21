Chevauchées en Pays de Chinon randonnée de 4 jours Seuilly Indre-et-Loire

Chevauchées en Pays de Chinon randonnée de 4 jours A cheval

Chevauchées en Pays de Chinon randonnée de 4 jours Route de l’Abbaye 37500 Seuilly Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 94000.0 Tarif :

Lors d’une promenade à cheval ou d’un séjour, venez découvrir les paysages et les richesses patrimoniales de ce petit coin de Touraine, Chinon et son pays, et de quelques pépites de l’Anjou, toute proche.

http://www.sentinelle.sportsdenature.fr/ +33 2 47 93 78 78

English : Horseback riding in the Pays de Chinon 4 day hike

Come and discover the landscapes and rich heritage of this little corner of Touraine, Chinon and its surrounding countryside, and some of the nuggets of nearby Anjou.

Deutsch : Reiten im Pays de Chinon 4-tägige Wanderung

Entdecken Sie bei einem Ausritt oder einem Aufenthalt die Landschaften und das reiche Kulturerbe dieser kleinen Ecke der Touraine, Chinon und sein Land sowie einige Nuggets aus dem nahe gelegenen Anjou.

Italiano :

Venite a scoprire i paesaggi e il ricco patrimonio di questo piccolo angolo di Touraine, di Chinon e dei suoi dintorni, nonché alcune chicche del vicino Anjou.

Español : Paseos a caballo en el Pays de Chinon caminata de 4 días

Venga a descubrir los paisajes y el rico patrimonio de este pequeño rincón de Touraine, Chinon y sus alrededores, así como algunas pepitas del cercano Anjou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire