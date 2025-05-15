Chiry-Ourscamp 14-18 (variante) Chiry-Ourscamp Oise
Le 02 août 1914, la Mobilisation générale était décrétée par le Président de la République Française. Le lendemain, l’Empire allemand déclarait la guerre à la France qu’il envahissait par le Nord Est. Le 29 août, avertis de l’invasion imminente de leur ville, plusieurs habitants de Noyon se réfugièrent à Chiry, mais dès le lendemain, Noyon et Chiry-Ourscamp tombaient aux mains allemandes. Située en 3ème ligne durant la guerre de position, la commune fut désolidarisée lors du minage du pont de l’Oise. Si Ourscamp vidé de ses habitants en 1915 échappe aux destructions massives, Chiry subit un dynamitage systématique consécutif au repli allemand en 1917, puis des bombardements lors des batailles de 1918.
English : Chiry-Ourscamp 14-18 (variante)
On August 2, 1914, the General Mobilization was decreed by the President of the French Republic. The next day, the German Empire declared war on France, which it invaded from the north-east. On August 29th, warned of the imminent invasion of their town, several inhabitants of Noyon took refuge in Chiry, but the next day, Noyon and Chiry-Ourscamp fell into German hands. Situated in the 3rd line during the war of position, the town was separated when the Oise bridge was mined. Although Ourscamp, emptied of its inhabitants in 1915, escaped massive destruction, Chiry was systematically dynamited after the German withdrawal in 1917, then bombed during the battles of 1918.
Deutsch : Chiry-Ourscamp 14-18 (variante)
Am 2. August 1914 wurde vom Präsidenten der Französischen Republik die allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Am nächsten Tag erklärte das Deutsche Reich Frankreich den Krieg und marschierte von Nordosten her in das Land ein. Am 29. August flüchteten mehrere Einwohner von Noyon, die vor der bevorstehenden Invasion ihrer Stadt gewarnt worden waren, nach Chiry, doch schon am nächsten Tag fielen Noyon und Chiry-Ourscamp in deutsche Hände. Die Gemeinde, die während des Stellungskriegs in der dritten Linie lag, wurde bei der Sprengung der Oise-Brücke entkoppelt. Während Ourscamp, das 1915 von seinen Einwohnern geräumt wurde, den massiven Zerstörungen entging, wurde Chiry nach dem deutschen Rückzug 1917 systematisch gesprengt und während der Schlachten 1918 bombardiert.
Italiano :
Il 2 agosto 1914, il Presidente della Repubblica francese decretò la mobilitazione generale. Il giorno successivo, l’Impero tedesco dichiarò guerra alla Francia, che invase da nord-est. Il 29 agosto, avvertiti dell’imminente invasione della loro città, alcuni abitanti di Noyon si rifugiarono a Chiry, ma il giorno dopo Noyon e Chiry-Ourscamp caddero in mano tedesca. Situato in 3a linea durante la guerra di posizione, il comune fu disimpegnato durante lo scavo del ponte sull’Oise. Mentre Ourscamp, svuotato dei suoi abitanti nel 1915, sfuggì a una distruzione massiccia, Chiry fu sistematicamente fatta saltare in aria dopo la ritirata tedesca del 1917 e poi bombardata durante le battaglie del 1918.
Español : Chiry-Ourscamp 14-18 (variante)
El 2 de agosto de 1914, el Presidente de la República Francesa decreta la movilización general. Al día siguiente, el Imperio Alemán declaró la guerra a Francia, a la que invadió desde el noreste. El 29 de agosto, advertidos de la inminente invasión de su ciudad, varios habitantes de Noyon se refugiaron en Chiry, pero al día siguiente, Noyon y Chiry-Ourscamp cayeron en manos alemanas. Situado en la 3ª línea durante la guerra de posición, el municipio fue desalojado durante la explotación del puente del Oise. Mientras que Ourscamp, vaciado de sus habitantes en 1915, se libró de la destrucción masiva, Chiry fue sistemáticamente volado tras la retirada alemana en 1917, y luego bombardeado durante las batallas de 1918.
