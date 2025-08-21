Choisy-au-Bac à Frétoy-le-Château Choisy-au-Bac Oise

Choisy-au-Bac à Frétoy-le-Château

Choisy-au-Bac à Frétoy-le-Château Rue du Général Leclerc 60750 Choisy-au-Bac Oise Hauts-de-France

Distance : 36000.0

Cet itinéraire emprunte une partie de l’EuroVelo 3 La Scandibérique avant de rejoindre le joli village de Pont-L’Evêque à la confluence du Canal du Nord et du canal latéral à l’Oise. Il poursuit ensuite sur les berges du canal du Nord jusqu’à Frétoy-le-Château

English : Choisy-au-Bac à Frétoy-le-Château

This route follows part of EuroVelo 3 La Scandibérique before reaching the pretty village of Pont-L’Evêque at the confluence of the Canal du Nord and the Canal Latéral à l’Oise. It then continues along the banks of the Canal du Nord to Frétoy-le-Château

Deutsch : Choisy-au-Bac à Frétoy-le-Château

Diese Route führt über einen Teil der EuroVelo 3 La Scandibérique, bevor sie das hübsche Dorf Pont-L’Evêque am Zusammenfluss des Canal du Nord und des Canal latéral à l’Oise erreicht. Anschließend führt er am Ufer des Canal du Nord weiter bis nach Frétoy-le-Château

Italiano :

Questo itinerario segue parte dell’EuroVelo 3 La Scandibérique prima di raggiungere il grazioso villaggio di Pont-L’Evêque, alla confluenza del Canal du Nord e del Canal Latéral à l’Oise. Prosegue poi lungo le rive del Canal du Nord fino a Frétoy-le-Château

Español : Choisy-au-Bac à Frétoy-le-Château

Esta ruta sigue parte de EuroVelo 3 La Scandibérique antes de llegar al bonito pueblo de Pont-L’Evêque, en la confluencia del Canal du Nord y el Canal Latéral à l’Oise. Continúa por las orillas del Canal del Norte hasta Frétoy-le-Château

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-30 par SIM Hauts-de-France