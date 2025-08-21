Chollière Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie

Chollière Randonnée pédestre en boucle

Chollière Randonnée pédestre en boucle camping municipal Le Chamois 193 route d’Isertan 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La randonnée familiale par excellence ! Autrefois habité pendant la période des foins et au moment de l’estive, le hameau de Chollière est aujourd’hui un lieu de détente privilégié.

https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Loop walk Chollière

One of the area’s classic family hikes! In the past, locals lived the quaint village-hamlet of Chollière during the summer grazing and hay harvesting season. Today it is a fantastic place to relax and enjoy the great outdoors.

Deutsch :

Eine Familienwanderung par excellence! Der Weiler Chollière war früher während der Heuernte und zur Zeit der Sommerweide bewohnt und ist heute ein beliebter Ort der Entspannung.

Italiano :

L’escursione per famiglie per eccellenza! La frazione di Chollière, un tempo abitata durante la fienagione e l’alpeggio, è oggi un luogo di relax molto apprezzato.

Español : Paseo circular Chollière

La excursión familiar perfecta La aldea de Chollière, antiguamente habitada durante la siega del heno y el pastoreo estival, es hoy un lugar de descanso muy frecuentado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme