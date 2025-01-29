Circuit 1 Vallée du Steinbach Niedersteinbach Bas-Rhin
Circuit 1 Vallée du Steinbach Niedersteinbach Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.
Circuit 1 Vallée du Steinbach
Circuit 1 Vallée du Steinbach 11 rue Principale 67510 Niedersteinbach Bas-Rhin Grand Est
Durée : 150 Distance : 7500.0 Tarif :
La Vallée du Steinbach et ses sites remarquables à découvrir lors de cette randonnée. Depuis le rocher de l’Almenfels, on rejoint le rocher des Bohémiens. Puis du Klingelfels, on arrive aux ruines du Wasigenstein. Sa fameuse légende du Waltharilied, nous replonge vers 430 entre les Francs, les Burgondes et le peuple d’Aquitaine.
https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70
English :
The Steinbach Valley and its remarkable sites to discover on this hike. From the Almenfels rock, you reach the Bohemians rock. From Klingelfels, you reach the ruins of Wasigenstein. Its famous Waltharilied legend takes us back to 430 AD, when the Franks, Burgundians and Aquitanians fought it out.
Deutsch :
Das Steinbachtal und seine bemerkenswerten Orte, die es auf dieser Wanderung zu entdecken gilt. Vom Almenfels aus erreicht man den Bohémiens-Felsen. Dann erreicht man vom Klingelfels aus die Ruinen des Wasigensteins. Seine berühmte Legende vom Waltharilied versetzt uns in die Zeit um 430 zwischen den Franken, Burgundern und dem Volk von Aquitanien zurück.
Italiano :
La valle di Steinbach e i suoi siti notevoli da scoprire durante questa escursione. Dalla roccia di Almenfels si raggiunge la roccia di Bohémiens. Poi, da Klingelfels, si raggiungono le rovine di Wasigenstein. La famosa leggenda del Waltharilied ci riporta al 430 d.C., quando si scontrarono i Franchi, i Burgundi e gli abitanti dell’Aquitania.
Español :
El valle de Steinbach y sus lugares notables por descubrir en esta excursión. Desde la roca de Almenfels, se llega a la roca de Bohémiens. A continuación, desde Klingelfels, se llega a las ruinas de Wasigenstein. La famosa leyenda de los Waltharilied nos remonta al año 430 d.C., cuando se enfrentaron los francos, los borgoñones y los habitantes de Aquitania.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-29 par Système d’informations touristique Alsace