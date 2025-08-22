Circuit 12 Combelles Le Monastère Aveyron

Circuit 12 Combelles

Circuit 12 Combelles 12000 Le Monastère Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Départ du parking Place de la République Au Monastère.

C’est en partant du Monastère, tenant son nom de l’ancienne Abbaye qui s’y tenait que vous entamerez cette randonnée pour environ 2h30. Vous pourrez admirer le Château de Combelles et ses écuries

English :

Departure from the car park Place de la République in the Monastery.

Starting from the Monastery, which takes its name from the old Abbey that used to stand there, you will begin this hike for about 2h30. You will be able to admire the Château de Combelles and its stables

Deutsch :

Start vom Parkplatz Place de la République Au Monastère.

Vom Monastère aus, das seinen Namen von der ehemaligen Abtei hat, die sich dort befand, beginnen Sie diese Wanderung, die etwa 2,5 Stunden dauert. Sie können das Château de Combelles und seine Stallungen bewundern

Italiano :

Partenza dal parcheggio Place de la République nel Monastère.

Partendo dal Monastero, che prende il nome dall’antica abbazia che vi sorgeva, inizierete questa passeggiata di circa 2,5 ore. Si può ammirare il Castello di Combelles e le sue scuderie

Español :

Salida del aparcamiento Place de la République en el Monastère.

Partiendo del Monasterio, que toma su nombre de la antigua Abadía que allí se encontraba, comenzará esta caminata de unas 2,5 horas. Podrá admirar el castillo de Combelles y sus caballerizas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-12-03 par ADT Aveyron