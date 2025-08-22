Circuit 17 Concourès Sébazac-Concourès Aveyron

Circuit 17 Concourès

Circuit 17 Concourès 12740 Sébazac-Concourès Aveyron Occitanie

Depuis le parking de la salle polyvalente de Concourès suivre les indications qui suivent pour profiter d’une petite randonnée de 8,2 km. Ce parcours vous mène à la découverte de maisons caussenardes, de cazelles et dolines restaurées.

English :

From the parking lot of the Concourès multipurpose hall, follow the indications below to enjoy a short 8.2 km hike. This route leads you to the discovery of caussenard houses, cazelles and restored dolines.

Deutsch :

Vom Parkplatz der Mehrzweckhalle in Concourès aus folgen Sie den folgenden Hinweisen, um eine kleine Wanderung von 8,2 km Länge zu genießen. Dieser Weg führt Sie zu den Häusern der Caussenardes, zu restaurierten Cazelles und Dolinen.

Italiano :

Dal parcheggio della sala polifunzionale del Concourès, seguite le indicazioni qui sotto per godervi una breve passeggiata di 8,2 km. Questo percorso vi porterà alla scoperta di case caussenard, cazelles e doline restaurate.

Español :

Desde el aparcamiento de la sala polivalente del Concourès, siga las indicaciones que aparecen a continuación para disfrutar de un corto paseo de 8,2 km. Esta ruta le llevará a descubrir las casas de caussenard, las cazelles y las dolinas restauradas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-12-08 par ADT Aveyron