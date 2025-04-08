Circuit 1914-1918 sur les traces des combats de Steinbach Steinbach Haut-Rhin

Circuit 1914-1918 sur les traces des combats de Steinbach

Circuit 1914-1918 sur les traces des combats de Steinbach Grand’rue 68700 Steinbach Haut-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 5000.0 Tarif :

Le village de Steinbach, niché dans son vallon, n’a pas été épargné par les combats meurtriers de la Guerre de 1914-1918. Un circuit pédestre fléché avec des panneaux descriptifs et deux boucles complémentaires vous guidera pour partir à la découverte de ces vestiges.

http://www.tourisme-thann-cernay.fr/ +33 3 89 75 50 35

English :

The village of Steinbach, nestled in its valley, was not spared the deadly fighting of the 1914-1918 war. A signposted walking tour with descriptive panels and two complementary loops will guide you to discover these remains.

Deutsch :

Das Dorf Steinbach, das sich in sein Tal schmiegt, wurde von den mörderischen Kämpfen des Krieges 1914-1918 nicht verschont. Ein beschilderter Wanderweg mit beschreibenden Schildern und zwei ergänzenden Schleifen führt Sie auf Entdeckungsreise zu diesen Überresten.

Italiano :

Il villaggio di Steinbach, adagiato nella sua valle, non è stato risparmiato dai combattimenti mortali della guerra del 1914-1918. Un sentiero segnalato con pannelli descrittivi e due anelli complementari vi guiderà alla scoperta di questi resti.

Español :

El pueblo de Steinbach, enclavado en su valle, no se libró de los mortíferos combates de la guerra de 1914-1918. Un sendero señalizado con paneles descriptivos y dos bucles complementarios le guiarán para descubrir estos restos.

