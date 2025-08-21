Circuit 3 Abbas Druelle Balsac Aveyron

Circuit 3 Abbas

Circuit 3 Abbas 12510 Druelle Balsac Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Départ Restaurant des Planques. Abbas est un circuit de randonnée situé sur la commune de Druelle. Ce parcours d’environ 7.3 kilomètres représente en moyenne 2h30 de marche.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departure Restaurant des Planques. Abbas is a hiking trail located in the commune of Druelle. This route of approximately 7.3 kilometers represents an average of 2h30 of walking.

Deutsch :

Start Restaurant des Planques. Abbas ist ein Rundwanderweg in der Gemeinde Druelle. Diese Strecke von etwa 7,3 Kilometern entspricht einer durchschnittlichen Wanderzeit von 2,5 Stunden.

Italiano :

Partenza dal Ristorante des Planques. Abbas è un sentiero escursionistico situato nel comune di Druelle. Questo percorso di 7,3 km rappresenta una media di 2,5 ore di cammino.

Español :

Salida del Restaurante des Planques. Abbas es una ruta de senderismo situada en el municipio de Druelle. Esta ruta de 7,3 kilómetros representa una media de 2,5 horas de marcha.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-12-03 par ADT Aveyron