Circuit 3 Il était une fois des Arbres des Plantes et des Hommes La Londe-les-Maures Var

Circuit 3 Il était une fois des Arbres des Plantes et des Hommes

Circuit 3 Il était une fois des Arbres des Plantes et des Hommes 83250 La Londe-les-Maures Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce circuit vous propose de découvrir un patrimoine d’arbres remarquables, espaces naturels, parcs et jardins, édifices et savoir-faire liés à l’exploitation des végétaux, vous dévoilant quelques facettes des relations entre le végétal et l’homme.

English : Tour 3: Once upon a time there were Trees, Plants and People

On this tour, you’ll discover a heritage of remarkable trees, natural areas, parks and gardens, buildings and skills linked to the use of plants, revealing just a few facets of the relationship between plants and man.

Deutsch : Rundgang 3: Es war einmal von Bäumen, Pflanzen und Menschen

Auf diesem Rundgang entdecken Sie ein Erbe an bemerkenswerten Bäumen, Naturräumen, Parks und Gärten, Gebäuden und Know-how im Zusammenhang mit der Nutzung von Pflanzen, das Ihnen einige Facetten der Beziehungen zwischen Pflanze und Mensch enthüllt.

Italiano :

In questo tour scoprirete un patrimonio di alberi notevoli, aree naturali, parchi e giardini, edifici e abilità legate all’uso delle piante, che rivelano solo alcune sfaccettature del rapporto tra le piante e l’uomo.

Español :

En este recorrido, podrá descubrir un patrimonio de árboles notables, espacios naturales, parques y jardines, edificios y conocimientos técnicos vinculados al uso de las plantas, que revelan sólo algunas facetas de la relación entre las plantas y el hombre.

