Circuit 9 Planèzes Luc-la-Primaube Aveyron

Circuit 9 Planèzes

Circuit 9 Planèzes 12450 Luc-la-Primaube Aveyron Occitanie

À la sortie du parking de l’Espace d’animation, prendre à gauche. Ce circuit de randonnée est situé sur la commune de Luc-la-Primaube en Aveyron. Ce parcours de 8.2 kilomètres se réalise en 2h30 de marche.

English :

At the exit of the parking lot of the Espace d’animation, turn left. This hiking trail is located in the commune of Luc-la-Primaube in Aveyron. This 8.2 kilometers walk takes 2h30.

Deutsch :

Am Ausgang des Parkplatzes des Espace d’animation biegen Sie links ab. Dieser Wanderweg befindet sich in der Gemeinde Luc-la-Primaube im Département Aveyron. Die 8,2 km lange Strecke kann in 2,5 Stunden Gehzeit zurückgelegt werden.

Italiano :

All’uscita del parcheggio dell’Espace d’animation, girare a sinistra. Questo percorso escursionistico si trova nel comune di Luc-la-Primaube, nell’Aveyron. Questo percorso di 8,2 km richiede 2,5 ore per essere completato.

Español :

A la salida del aparcamiento del Espace d’animation, gire a la izquierda. Esta ruta de senderismo se encuentra en el municipio de Luc-la-Primaube en Aveyron. Esta ruta de 8,2 kilómetros se completa en 2,5 horas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-12-03 par ADT Aveyron