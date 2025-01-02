Circuit à travers le village de Goxwiller Goxwiller Bas-Rhin

Circuit à travers le village de Goxwiller Goxwiller Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit à travers le village de Goxwiller

Circuit à travers le village de Goxwiller Parking gare de Goxwiller, rue des Aulnes 67210 Goxwiller Bas-Rhin Grand Est

Durée : 75 Distance : 2000.0 Tarif :

Lors de cette balade le long des ravissantes rues de ce village viticole, découvrez des maisons à pans de bois traditionnelles, des puits historiques et une vue spectaculaire sur le massif du Mont Sainte-Odile.

http://www.paysdebarr.fr/visiter +33 3 88 08 66 65

English :

Take a stroll along the charming streets of this wine-growing village, and discover traditional half-timbered houses, historic wells and spectacular views of the Mont Sainte-Odile massif.

Deutsch :

Bei diesem Spaziergang entlang der bezaubernden Straßen dieses Weindorfes entdecken Sie traditionelle Fachwerkhäuser, historische Brunnen und eine spektakuläre Aussicht auf das Massiv des Mont Sainte-Odile.

Italiano :

Passeggiando per le affascinanti strade di questo villaggio vinicolo, scoprirete case tradizionali a graticcio, pozzi storici e viste spettacolari sul massiccio del Mont Sainte-Odile.

Español :

Al pasear por las encantadoras calles de este pueblo vinícola, descubrirá casas tradicionales con entramado de madera, pozos históricos y espectaculares vistas del macizo del Monte Sainte-Odile.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par Système d’informations touristique Alsace