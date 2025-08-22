Circuit à travers les siècles Brûlon Sarthe
Circuit à travers les siècles Brûlon Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit à travers les siècles
Circuit à travers les siècles 72350 Brûlon Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 7000.0 Tarif :
Ce circuit passe sur deux communes Brûlon, Avessé.
http://board.cirkwi.com/circuits/mes_circuits/#cdf_id_circuit=38795 +33 2 43 95 00 60
English :
This circuit passes through two communes: Brûlon and Avessé.
Deutsch :
Diese Strecke führt durch zwei Gemeinden: Brûlon, Avessé.
Italiano :
Questo circuito attraversa due comuni: Brûlon e Avessé.
Español :
Este circuito pasa por dos municipios: Brûlon y Avessé.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par eSPRIT Pays de la Loire