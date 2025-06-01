Circuit à vélo de Wissembourg à Hunspach par le vignoble Wissembourg Bas-Rhin

Circuit à vélo de Wissembourg à Hunspach par le vignoble 14 Avenue de la Gare 67160 Wissembourg Bas-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 28600.0 Tarif :

Un circuit vélo de 29 km à découvrir au départ de la ville de Wissembourg à travers des paysages vallonnés et verdoyants du vignoble de Cleebourg. Sur le parcours, n’hésitez pas à visiter un des plus gros ouvrages de la Ligne Maginot, le Fort de Schoenbourg. A Hunspach et à proximité, vous partirez également à la découverte de villages de caractère.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

A 29 km bike tour starting from the town of Wissembourg, through the rolling green landscapes of the Cleebourg vineyards. Along the way, be sure to visit one of the largest Maginot Line defences, Fort de Schoenbourg. In and around Hunspach, you’ll also discover a number of picturesque villages.

Deutsch :

Eine 29 km lange Radtour, die Sie von der Stadt Wissembourg aus durch die hügelige und grüne Landschaft der Weinberge von Cleebourg entdecken können. Auf der Strecke sollten Sie unbedingt eines der größten Bauwerke der Maginot-Linie, das Fort de Schoenbourg, besichtigen. In Hunspach und in der Nähe werden Sie auch auf Entdeckungsreise durch charaktervolle Dörfer gehen.

Italiano :

Un percorso ciclabile di 29 km che parte dalla città di Wissembourg e attraversa la verde campagna dei vigneti di Cleebourg. Lungo il percorso, non mancate di visitare una delle più grandi difese della Linea Maginot, il Forte Schoenbourg. Nei dintorni di Hunspach, potrete anche esplorare una serie di villaggi pittoreschi.

Español :

Una ruta ciclista de 29 km desde la ciudad de Wissembourg a través de la verde campiña de los viñedos de Cleebourg. Por el camino, no deje de visitar una de las mayores defensas de la Línea Maginot, el Fuerte Schoenbourg. En Hunspach y sus alrededores también podrá explorar varios pueblos pintorescos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par Système d’informations touristique Alsace