Circuit à vélo entre Histoire, villages blancs et poterie Wissembourg Bas-Rhin

Circuit à vélo entre Histoire, villages blancs et poterie Wissembourg Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit à vélo entre Histoire, villages blancs et poterie

Circuit à vélo entre Histoire, villages blancs et poterie 14 Avenue de la Gare 67160 Wissembourg Bas-Rhin Grand Est

Durée : 210 Distance : 48900.0 Tarif :

Cette joli boucle cyclable au départ de la citée fortifiée de Wissembourg traverse quelques villages viticoles du vignoble de Cleebourg en direction de Soultz-sous-Forêts. Le circuit se poursuit en direction de Betschdorf, emprunte la véloroute de la vallée de la Sauer jusqu’à Hatten en passant par le village typique de Seebach. Rejoignez Altenstadt par la véloroute de la vallée de la Lauter avant d’arriver à la gare de Wissembourg.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

This attractive cycling loop starts from the fortified town of Wissembourg and passes through a number of wine-growing villages in the Cleebourg vineyards on the way to Soultz-sous-Forêts. The tour continues towards Betschdorf, following the Sauer Valley cycle route to Hatten, passing through the typical village of Seebach. Join Altenstadt on the Lauter Valley cycle route before arriving at Wissembourg station.

Deutsch :

Dieser schöne Radrundweg beginnt in der Festungsstadt Wissembourg und führt durch einige Weindörfer des Weinanbaugebiets Cleebourg in Richtung Soultz-sous-Forêts. Die Tour geht weiter in Richtung Betschdorf und folgt der Fahrradroute durch das Sauertal bis nach Hatten, vorbei an dem typischen Dorf Seebach. Über die Fahrradroute des Lautertals erreichen Sie Altenstadt, bevor Sie den Bahnhof von Wissembourg erreichen.

Italiano :

Questo suggestivo itinerario ciclabile parte dalla città fortificata di Wissembourg e attraversa alcuni villaggi vinicoli nei vigneti di Cleebourg sulla strada per Soultz-sous-Forêts. L’itinerario prosegue verso Betschdorf, seguendo la pista ciclabile della Valle del Sauer fino a Hatten, passando per il tipico villaggio di Seebach. Si raggiunge Altenstadt sulla ciclabile della Valle del Lauter prima di arrivare alla stazione di Wissembourg.

Español :

Esta atractiva ruta ciclista comienza en la ciudad fortificada de Wissembourg y atraviesa varios pueblos vinícolas de los viñedos de Cleebourg de camino a Soultz-sous-Forêts. La ruta continúa hacia Betschdorf, siguiendo la ruta ciclista del valle del Sauer hasta Hatten, pasando por el típico pueblo de Seebach. Se llega a Altenstadt por la ruta ciclista del valle del Lauter antes de llegar a la estación de Wissembourg.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par Système d’informations touristique Alsace